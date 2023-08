Guerra Ucraina-Russia, tre droni Kiev abbattuti su Mosca

(Adnkronos) – Nuovo attacco con droni ucraini sventato dalla Russia su Mosca, l'ultimo di una serie di raid aerei contro la capitale russa. Questa mattina le difese aeree russe hanno un abbattuto droni ucraini nei distretti di Mozhaisky e Khimki, ha reso noto il ministero della Difesa russo. "Un terzo è stato bloccato prima di schiantarsi contro un edificio in costruzione nel centro della città", ha detto il ministero in un post su Telegram. Come al solito in questi casi, i quattro aeroporti di Mosca sono stati brevemente chiusi. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

