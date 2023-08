Guerra Ucraina, Russia abbatte un altro drone su Mosca

(Adnkronos) – Ancora attacchi di droni ucraini su Mosca. Secondo quanto ha riferito sindaco Sergei Sobyanin, questa mattina all'alba le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto un velivolo senza pilota diretto sulla capitale provocando un'esplosione che è stata avvertita in tutto il distretto finanziario. "I detriti sono caduti nell'area dell'Expocentre senza causare danni significativi all'edificio", ha detto Sobyanin su Telegram, aggiungendo che non sono state segnalate vittime. Secondo quanto ha riferito il ministero degli Esteri russo su Telegram l'attacco è avvenuto alle 4 del mattino ora locale. Il ministero precisa che dopo l'attivazione dei sistemi di difesa aerea il drone ha "cambiato il suo percorso" candendo su un edificio non residenziale nella zona di Krasnopresnenskaya. Secondo quanto riferito dalla Tass l'esplosione ha fatto parzialmente crollare un muro esterno dell'edificio. A seguito dell'incidente lo spazio aereo sopra l'aeroporto internazionale di Vnukovo che serve Mosca è temporaneamente chiuso e i voli sono stati ritardati, hanno riferito i media statali russi. È la terza volta questo mese che questa parte di Mosca viene colpita dai detriti dopo che una serie di recenti attacchi di droni ha disseminato le città russe, con Kiev che avverte che arriveranno altri attacchi. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

