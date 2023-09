Gruppo Almaviva, parte Programma ‘OncologIA’ con la Regione Puglia

(Adnkronos) – Nell’ambito dell’ampliamento del presidio del mercato Sanità da parte del Gruppo Almaviva, le società controllate Almaviva Digitaltec, Digital Hub dedicato alle tecnologie digital e disruptive, e Almawave, società quotata attiva nel settore dell’Intelligenza Artificiale, nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, hanno siglato con la Regione Puglia il Contratto di Programma “OncologIA”. Si tratta di un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, co-finanziato dalla Regione Puglia attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che applica tecnologie innovative IT in ambito medico oncologico. Almaviva sottolinea che tema di intervento al Forum Mediterraneo in Sanità che si terrà a Bari dal 20 al 22 settembre, il progetto abilita un modus operandi di precisione attraverso un utilizzo sostenibile dell’AI e dei dati, nel rispetto delle normative che riguardano tali applicazioni e delle implicazioni etiche, anch’esse vincolanti. I sistemi di Intelligenza Artificiale, sviluppati nel tempo per amplificare la capacità percettiva dei medici con rilevazioni biologiche approfondite, sono oggi veri e propri strumenti a supporto del personale sanitario. OncologIA rappresenta un sistema di diagnosi avanzata basato su tecnologie di Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Digital Twin (Identità Digitali Sanitarie), erogabile attraverso una piattaforma Cloud, in grado di servire reti oncologiche territoriali e supportare il personale medico nell'individuazione di una terapia personalizzata per il paziente, nella predizione di possibili sue complicanze e nella migliore strategia di follow up in funzione dei servizi territoriali a disposizione. Il progetto, che coinvolge anche il Politecnico di Bari, l'Università del Salento e l'IRCCS di Bari “Giovanni Paolo II” quale ente sperimentatore dell’iniziativa di ricerca, mira a creare un modello evoluto e digitale del paziente reale, offrendo al personale sanitario un quadro completo dei parametri che caratterizzano gli assistiti. Antonio Amati, direttore generale IT di Almaviva, presidente di Almaviva Digitaltec e Vicepresidente di Almawave, evidenzia che "OncologIA sperimenta un gemello digitale della persona, consentendo a medici e caregiver di disporre costantemente di un quadro clinico completo e integrato sullo stato di salute dell’assistito, per favorire l’individuazione di terapie sempre più personalizzate e potenzialmente più efficaci". Valeria Sandei, ad di Almawave, spiega che "attraverso l’acquisizione di dati da fonti eterogenee – quali cartelle cliniche, fascicolo sanitario elettronico e specifici sensori e device – OncologIA sarà in grado di offrire ai medici una vista integrata della singola persona in cura, per l’intero ciclo di vita del suo percorso terapeutico". "I professionisti del settore sanitario – aggiunge Sandei – potranno così affiancare a competenze, esperienza, intuito ed empatia, le enormi potenzialità rappresentate da un sistema predittivo dell’AI in ambito prognostico, attraverso la disponibilità dei Big Data e dell’apprendimento automatico, continuando a svolgere il loro fondamentale ruolo di guida, supervisione e monitoraggio". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata