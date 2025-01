Grave incidente a Ostia: scontro tra Jeep e bus, tre feriti

Un violento scontro tra un’auto e un autobus ha scosso il primo pomeriggio di mercoledì a Ostia, lungo via del Mare, all’incrocio con via delle Azzorre. Il bilancio è pesante: tre feriti, uno dei quali in condizioni critiche e attualmente ricoverato all’ospedale Grassi di Ostia. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale del X Gruppo Mare, che sta cercando di chiarire le responsabilità dei conducenti coinvolti.

La dinamica dell’incidente a Ostia

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di una Jeep Renegade, nel tentativo di evitare l’impatto con una Fiat Cinquecento che aveva impegnato l’incrocio, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato frontalmente contro un autobus del trasporto pubblico locale. A bordo del bus viaggiavano alcuni passeggeri, due dei quali sono rimasti feriti nell’impatto. La parte anteriore destra del mezzo pubblico è andata completamente distrutta a causa della violenza dell’urto.

Interventi e rilievi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti. Gli investigatori stanno ora cercando di accertare se uno dei due veicoli sia passato con il semaforo rosso, elemento chiave per la definizione delle responsabilità. Gli occupanti della Fiat Cinquecento, che non hanno riportato ferite, saranno sentiti dagli inquirenti per fornire la loro versione dei fatti.

Condizioni dei feriti e conseguenze sul traffico

Il ferito più grave, che si trovava a bordo della Jeep, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia, dove i medici stanno monitorando attentamente il suo stato di salute. Gli altri due feriti, entrambi passeggeri del bus, hanno riportato lesioni meno gravi ma sono stati comunque condotti in ospedale per accertamenti.

L’incidente ha provocato gravi disagi alla viabilità, con lunghe code e deviazioni necessarie per evitare ulteriori criticità in un’arteria stradale fondamentale per il collegamento tra Ostia e Roma. Le operazioni di ripristino della carreggiata si sono protratte per diverse ore.

Indagini in corso

Gli agenti della Polizia Locale stanno visionando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona per ricostruire con precisione quanto accaduto. Il nodo centrale dell’inchiesta resta la verifica di chi abbia effettivamente ignorato il semaforo rosso, determinando così la pericolosa collisione.