Grande Fratello 2023, torna oggi 2 ottobre: nuova eliminazione? Anticipazioni

(Adnkronos) – Oggi, lunedì 2 ottobre, torna il Grande Fratello 2023. Alle 21.25 su Canale5 si riaccendono i riflettori sulla Casa più spiata d'Italia con Alfonso Signorini, affiancato in studio dall’opinionista Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli, che condurrà una nuova lunga diretta per la puntata numero sette. Nel corso della puntata del 28 settembre non c’è stata nessuna eliminazione. In nomination ci sono Giselda, Grecia, Marco e Valentina. Questa sera qualcuno di loro dovrà lasciare la Casa? —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

