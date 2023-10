Grande Fratello 2023, Heidi lascia la Casa: nuovi ingressi, cosa è successo

(Adnkronos) – Per motivi personali Heidi Baci ha lasciato la Casa di Grande Fratello 2023. Dopo le forti parole del papà Genti, la 26enne si è chiarita con Massimiliano Varrese. "Non sei un uomo violento, l'attrazione c'è stata, ero affascinata da te ma ora mettiamo la parola fine. Siamo persone diverse, per me finisce qui", ha detto Heidi durante il confronto con Massimilano. "Anche per me" è stata la replica di lui che non ha voluto dire altro: "Credo che la migliore parola da parte mia ora sia il silenzio. Quello che è successo questa sera è molto grave", ha aggiunto il 47enne che ha prefrito non dire altro e sottolineando di aver appreso "una grande lezione". Dopo il chiarimento le lacrime della ragazza che ha deciso di uscire. "Mi sembri un'altra persona. Non ho sopportato il fatto che tu non abbia messo un muro tra una persona che ti preme, che ti ha messo sotto stress, che è più grande di te e ti ha rovinato questo gioco. La mamma non ti guarda più. Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia, non permetto a nessuno di calpestare la tua dignità", ha detto il padre di Heidi. "Le sue affermazioni sono forti", ha detto Alfonso Signorini aggiungendo: "Massimiliano non l'ha mai trattato male né esercitato violenza". Ventisei anni, nata a Vasto (Chieti) da genitori di origini bosniaco-albanesi, Heidi è cresciuta a Pescara. Fin da adolescente ha il desiderio di abbandonare la provincia, così dopo il liceo si trasferisce a Milano dove inizia a lavorare come modella per poi cominciare a gestire uno snack bar. Grande fan di GF, da piccola faceva la “traduzione simultanea” ai nonni in albanese. Negli ultimi giorni la complicità tra Massimiliano e Heidi Baci era apparsa palpabile, ma allo stesso tempo era cresciuta anche la gelosia di Massimiliano per Vittorio Menozzi. Intanto nella csa sono arrivati due nuovi concorrenti. Giampiero Mughini, 82 anni, ma nessuno lo direbbe. E' il concorrente più grande, ma la sua esperienza regalerà tante sorprese alla Casa. Mettersi in gioco è la sua prerogativa: "Non riesco a immaginarmi dalla mia casa e dalla mia compagna, dai miei figli e dalla lettura dei giornali al mattino. Non so se ve lo perdonerò mai" scherza il concorrente. Non ha paura di interagire con gli altri, ma ammette di dover trovare una versione di sé, un Mughini che possa legarsi al resto dei coinquilini. E' entratta anche Jill Cooper, la cosiddetta regina del fitness, pronta a intrattenere i suoi compagni con energici allenamenti. Determinata, spontanea e piena di energie, la donna dice di aver voluto intraprendere questa avventura per divertirsi e far divertire tutti coloro che decideranno di starle accanto. "Sono emozionata", ha affermato. Infine Mirko Brunetti, al protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island il benvenuto è stato dato da tutte le donne del reality show, alcune delle quali lo avevano visto nel docu-reality. Il prossimo televoto, che si chiuderà giovedì 19 ottobre, determinerà l'eliminazione di una donna dal Grande Fratello. IQuattro le concorrenti al televoto: Rosy, Grecia, Samira e Valentina. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata