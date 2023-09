Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi in lacrime: “Ho paura di aver deluso i miei figli” – Video

(Adnkronos) – "A me dispiace solo per i miei figli, che mi hanno vista così… attaccata… e adesso". Beatrice Luzzi esprime un suo grande timore: quello di aver deluso i suoi figli dopo una discussione all'interno della casa del Grande Fratello. "Non capisco perché risulti ipocrita", dice parlando di "gogna ingiusta". "I tuoi figli sanno chi sei", le dice Letizia abbracciandola. Nell'arco della puntata andata in onda ieri, lunedì 25 settembre 2023, Beatrice ha potuto vedere i suoi figli che le hanno detto di non preoccuparsi per loro e che sono fieri di lei. "Non devi essere triste", le hanno detto ancora. Beatrice Luzzi è un'attrice e regista. La notorietà arriva con la soap di successo Vivere, in cui interpreta la giovane e spregiudicata stilista Eva Bonelli. Recita, poi, in moltissime altre serie, tra cui: Don Matteo 4, Sospetti 3, Call Center, Giorni Da Leone 2, Provaci Ancora Prof 3, Medici Miei, I Cesaroni, Rex, L'allieva, Solo Per Amore, Un Posto Al Sole. Classe 1970, negli anni ha lavorato molto anche in teatro portando monologhi di impegno civile, ma è anche autrice televisiva. Laureata in Scienze politiche, è esperta di comunicazione e consulente per enti privati e pubblici nel settore culturale. Ha due figli. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata