Gp Messico, come vederlo in tv: orari e programma Sky e Tv8

(Adnkronos) – Il Mondiale di Formula 1 fa tappa a Città del Messico per il Gp del Messico 2023: il 19esimo appuntamento della stagione in diretta tv su Sky e in chiaro su Tv8, con Max Verstappen e la Red Bull a caccia di nuovi record. Il pilota olandese, già campione del mondo per la terza volta, cerca la 16esima vittoria stagionale in un'annata da record, in cui gli avversari hanno raccolto solo le briciole. La Ferrari punta ad un risultato di prestigio con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il Gp sarà trasmesso in diretta da Sky e, in chiaro, da Tv8. In streaming il weekend sarà visibile su Now e sull'app SkyGo. Venerdì 27 ottobre Ore 20.30 Prove Libere 1 Ore 00.00 Prove Libere 2 Sabato 28 ottobre Ore 19.30 Prove libere 3 Ore 23.00 Qualifiche Domenica 29 ottobre Ore 21.00 GP Città del Messico Sabato 28 ottobre Ore 23.00 Qualifiche GP Città del Messico (diretta) Domenica 29 ottobre Ore 21.00 GP Città del Messico (diretta). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

