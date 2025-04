Gli è stato attribuito il nome di CITTÀ DEI GIGANTI ed è a due passi da Roma | Il più basso è alto 2,30 m

A pochi passi da Roma esiste un borgo unico nel suo genere. È noto come la città dei ciclopi per un motivo ben preciso. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Chi non ha mai studiato la mitologia greca tra i banchi di scuola? Le figure che sono rimaste impresse nella mente sono senza dubbio quelle dei ciclopi. Basta ricordare quello che fu accecato dall’eroe Ulisse di Omero, alto quanto un grattacielo e con un solo occhio al centro della fronte.

I ciclopi sono proposti come creature violente e selvagge nelle opere, in quanto non si tratta di una descrizione del tutto dettata dall’immaginazione. Un fondo di verità storica c’è grazie a Tucidide che scrisse Storie e nel sesto libro parlò di questa popolazione esistente in Sicilia.

Non ci crederai, ma sono presenti anche in una località non molto distante da Roma. Si parla di una comune di 27.531 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. Sorge su una collina della Valle Latina, i pendici dei Monti Ernici che rappresentano il confine naturale con l’Abruzzo.

Il territorio è pianeggiante, montuoso e collinare ed è caratterizzato dalle cime del Monte Brecciaro e Monte Cappello. In passato fu popolata dagli Ernici che avevano come capitale Anagni. In un secondo momento entrarono in conflitto con Roma, però poi giurarono fedeltà.

La città dei giganti esiste a pochi passi da Roma

Di quel periodo è rimasto intatto l’Acropoli collocato nel cuore del centro storico sul colle. Nella sua parte più alta è stato ritrovato nel 2008 un graffito con delle informazioni prettamente astronomiche. Le mura sono ben conservate e risalta la perfezione uno dei due ingressi ovvero La porta Maggiore.

Essendo l’Acropoli collocato nel punto più alto del territorio, ha ottenuto l’appellativo di gigante e così si è diffusa l’idea che i residenti siano più alti rispetto alla norma. Qui sorge la Basilica dedicata a San Paolo Apostolo, famosa per conservare un antico e reliquia: l’ostia che secondo i credenti si sarebbe trasformata in carne nel XIII secolo.

Un luogo immerso nella cultura ti attende

Stiamo parlando di Alatri, un luogo colmo di chiese. C’è quella di San Benedetto, di San Michele, di Santa Lucia e degli Scolopi. Tra gli architetture civili spiccano i palazzi storici Gottifredo, Conti-Gentili, Grappelo, Molella, Amore e Stampa.

Da non dimenticare le fontane Pia, Antonini e di San Pietro. Infine ci sono gli scavi archeologici presso Monte Lungo. Se vuoi recarti in questo luogo dovresti approfittare di alcuni eventi come la festa di Maria Santissima della Libera che si celebra l’8 settembre. Si svolge anche la “fiera delle cipolle” la sera prima.