Gli 80 anni di Gianni Rivera, quando all’Adnkronos diceva: “Credo che il calcio mi abbia scelto” – Video

(Adnkronos) – "Credo che il calcio abbia scelto me". Gianni Rivera, icona del calcio italiano tra i più forti di sempre, compirà 80 anni il prossimo 18 agosto. Dal pallone al sogno di diventare allenatore fino alla politica, l'ex Golden Boy aveva ripercorso la sua carriera in una intervista esclusiva rilasciata all'Adnkronos nel 1996, affrontando temi caldi e di grande attualità come la violenza negli stadi e il rapporto con la classe arbitrale. "La passione è stata automatica, ho cominciato a giocare al calcio nel periodo che ho iniziato a camminare", spiegava Rivera sul "momento che mi riempiva più di soddisfazione, di gioia, di entusiasmo".

