Giro d’Italia 2023, tappa accorciata per maltempo

Accorciata per maltempo la tappa di oggi del Giro d'Italia 2023. "Viste le avverse condizioni meteo, soprattutto nella parte italiana, la Commissione ha deciso di venire incontro alle richieste degli atleti applicando l'Extreme Weather Protocol – fa sapere l'organizzazione del Giro d'Italia con una nota – La tappa 13 viene accorciata con il nuovo km 0 che sarà posto in località Le Chable, all'imbocco della Croix de Couer. Verrà mantenuta la parte finale della frazione. Rimangono invariati gli orari previsti dalla tabella di marcia". Il percorso conterà in totale quasi 75 km ed eviterà il Gran San Bernardo. Tappa accorciata di circa 120 km, non ci sono più i "ciclisti di una volta"? "Beh, cambia anche il ciclismo – risponde all'Adnkronos il direttore della Corsa Rosa Mauro Vegni, l'uomo che stabilisce e disegna i percorsi del Giro delle ultime edizioni – e c'è anche da dire che quest'anno ci sono state diverse tappe corse sotto l'acqua, è comprensibile la stanchezza". "Oggi il problema è soprattutto con le discese" e come le si affronta anche grazie ai mezzi altamente performanti, "dal punto di vista dei ciclisti sono cambiate molte cose. La percezione della frenata è molto diversa se hai le mani rattrappite, e oggi sappiamo che si frena molto a ridosso delle situazioni". Insomma, conclude, "è cambiato il modo di fare il ciclismo". Intanto il team Trek Segafredo con una nota segnala che "Mads Pedersen non prenderà il via nella tappa odierna del Giro d'Italia. Mads ha avuto una notte travagliata con la tosse. Si è svegliato questa mattina con mal di gola e tracheite e non è idoneo a correre". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

