Giro d’Italia 2023, Leknessund nuova maglia rosa

(Adnkronos) – Nuova maglia rosa al Giro d'Italia 2023 dopo la quarta tappa, la Venosa-Lago Laceno di 175 km. Remco Evenepoel cede la Maglia Rosa, oggi conquistata dal corridore norvegese della Dsm Andreas Leknessund, arrivato secondo al traguardo con due minuti di vantaggio sul belga. La quarta tappa se l'aggiudica Aurélien Paret-Peintre (Ag3r Citroen) che beffa in volata il nuovo leader. Sul podio Vincenzo Albanese (Eolo Kometa). "Sono venuto al Giro con l'obiettivo di vincere una tappa. Era l'obiettivo anche oggi. E' super speciale conquistare la Maglia Rosa. L'unico norvegese che l'aveva vestita prima di me è stato Knut Knudsen ma se si guarda a chi ha avuto la Maglia Rosa negli ultimi giorni e all'impatto di questa maglia, è un grande giorno per la mia carriera", dice Leknessund. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

