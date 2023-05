Giro d’Italia 2023, Gandin si ritira: è positivo al Covid

(Adnkronos) – Il corridore del team Corratec-Selle Italia, Stefano Gandin, si ritira dal Giro d'Italia 2023 prima dell'11/a tappa (Camaiore-Tortona di 219 km in programma oggi) perché positivo al Covid. Il 27enne veneto era in testa alla classifica dei traguardi volanti e terzo in quella delle fughe. "Dopo alcuni sintomi riconducibili ad un'infezione virale riscontrati nella serata di ieri, si è deciso per un preventivo isolamento, dati i numerosi casi di Covid-19 riscontrati tra gli atleti del Giro d'Italia – si legge in una nota del team – Nella mattinata di oggi Stefano è stato sottoposto ad un tampone antigenico per verificare la sua positività di un'eventuale infezione al Covid-19. Purtroppo il tampone è risultato positivo e, valutate le condizioni cliniche, il dottor Paolo Raugei insieme ai direttori sportivi Serge Parsani, Francesco Frassi e Fabiana Luperini, hanno deciso che non sarebbe stato in grado di continuare la competizione per evitare complicazioni ulteriori a breve e lungo termine". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

