Giro d’Italia 2023, Ackermann vince 11esima tappa. Thomas sempre in rosa

(Adnkronos) – Il tedesco Pascal Ackermann ha vinto in volata per una questione di centimetri l'11esima tappa del Giro d'Italia 2023, 219 chilometri da Camaiore a Tortona. Dopo il successo di ieri del danese Magnus Cort Nielsen, la classifica generale non è cambiata. L'uomo da battere resta Geraint Thomas sempre in rosa. Nella volata finale il tedesco si è imposto su Jonathan Milan secondo e Mark Cavendish terzo. Thomas resta davanti a tutti in classifica generale con 2" di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic. Costretto al ritiro, invece, il terzo della classifica generale alla partenza di stamane, il britannico Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), vittima di una caduta a 69 chilometri dal traguardo in un tratto in discesa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata