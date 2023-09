Giorgio Napolitano, oggi camera ardente al Senato

(Adnkronos) – Apre oggi la camera ardente del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il feretro sarà portato alle 9 al Senato. Alle 10 il presidente dell'Assemblea di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, riceverà il capo dello Stato, Sergio Mattarella. E, poi, sarà aperta la camera ardente. Dalle 10.20 è previsto l'arrivo delle altre autorità a cominciare dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana. I funerali di Stato si terranno martedì 26 settembre alle 11.30 nell’Aula della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio. Saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 e su maxi-schermi appositamente predisposti in Piazza del Parlamento. Le esequie di Stato sono state disposte dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che ha proclamato anche il lutto nazionale con bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici. "A seguito del decesso del Presidente emerito della Repubblica senatore di diritto e a vita – si legge in una nota di Palazzo Chigi – si dispone, dal 22 settembre 2023 fino al giorno della celebrazione delle esequie di Stato, l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero. Il giorno delle celebrazioni delle esequie di Stato dichiarato lutto nazionale". Fratelli d'Italia sospende le iniziative programmate per oggi. "In concomitanza con l'apertura della camera ardente del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, al Senato della Repubblica, Fratelli d’Italia ha scelto domani di sospendere le iniziative politiche" legate all'evento diffuso sul territorio nazionale dal titolo "'L'Italia vincente, un anno di risultati. Come il Governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione", annuncia il deputato Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione Fratelli d'Italia, parlando con i giornalisti a Firenze. "Rinvieremo tutte le iniziative previste di una settimana, compreso anche l'intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni domani a Roma", aggiunge Donzelli, esprimendo "massimo cordoglio per la scomparsa dell’Emerito Presidente della Repubblica". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

