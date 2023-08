Genova, donna presa a sassate ai giardini: è gravissima

(Adnkronos) – E' in condizioni molto gravi una donna di 61 anni presa a sassate da uno sconosciuto mentre si trovava ai giardini. E' accaduto a Genova, vicino ai giardini 10 maggio, nel quartiere Struppa. Gli agenti della Questura di Genova, intervenuti sul posto, sono riusciti ad arrestare l'aggressore. Si tratta di un uomo di 34 anni senza fissa dimora. La donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Galliera di Genova. I medici stanno valutando se trasferirla all'ospedale San Martino in neurochirurgia o ricoverarla in rianimazione al Galliera. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

