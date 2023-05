G7, leader: “Avanti con sostegno all’Ucraina”

(Adnkronos) – E' terminato il G7, con la fine dell'ultima sessione di lavoro dedicata alla pace e la stabilità e una breve cerimonia che ha ufficialmente messo fine al vertice. A entrambe le sessioni di lavoro tenutesi oggi – la prima dedicata al conflitto in Ucraina – ha preso parte il presidente Volodymyr Zelensky. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida, 'padrone di casa del vertice', ha espresso "il suo sincero rispetto per il coraggio e la conservazione del popolo ucraino che ha resistito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ha superato il rigido inverno". Kishida ha anche affermato che il G7 accoglie con favore e sostiene il presidente Zelensky, che continua a impegnarsi sinceramente per una pace giusta e duratura. Inoltre, i leader del G7 hanno convenuto che "continueranno il loro fermo impegno a fornire assistenza diplomatica, finanziaria, umanitaria e militare all'Ucraina e hanno riaffermato la loro determinazione a ripristinare la pace in Ucraina e sostenere l'ordine internazionale libero e aperto basato sullo stato di diritto". La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha scritto sui social che il "presidente Zelensky a Hiroshima, la città della pace, invia un messaggio potente. Il G7 sostiene con forza gli sforzi di Zelensky per portare una pace giusta e duratura", che "ripristini la sovranità e l'integrità territoriale" dell'Ucraina e sia "coerente con i principi della Carta delle Nazioni Unite". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

