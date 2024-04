Furti, se trovi uno stuzzicadenti vicino al citofono chiuditi a chiave in casa: è un segnale pericolosissimo

Furti, se noti uno stuzzicadenti sul citofono corri subito ai ripari o sono guai seri.

Con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira tuttora nel nostro Paese non c’è di certo da dormire sonni tranquilli e pacifici la notte su comodi e soffici guanciali. Del resto, si sa, la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima. E la cosa peggiore è che non intende diminuire nemmeno un po’.

E che dire dei rincari? Di certo possiamo affermare che sono stati, e sono tuttora per la verità, assai numerosi e che hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori. Nel contempo il lavoro latita un po’ per tutti quanti. E dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, non mancano le truffe, alcune delle quali decisamente assai fantasiose.

La maggior parte va fortissimo sul Web e ancora più sui Social che sono diventati da tempo una grandissima vetrina per tutti quanti, dunque non solo per i vip. Fatto sta che, come la Cronaca tristemente ci insegna, non mancano nemmeno i furti in appartamento. E ora che l’estate non è poi così lontana aumenteranno di certo.

Furti, occhio allo stuzzicadenti sul citofono

Per prima cosa bisogna evitare come la peste di aprire un po’ troppo la bocca raccontando a destra e a manca che quando andiamo via per qualche giorno di vacanza. Inoltre non spifferiamo nemmeno tutto quanto sui poco fa menzionati Social e condividiamo foto e video sulle varie piattaforme solo una volta che siamo tornati a casa.

Difatti i malviventi utilizzano anche questi strumenti per capire quando e dove è meglio agire per derubarci. Insomma, ci studiano per bene anche grazie ad essi. Ora però anche noi possiamo difenderci stando maggiormente attenti a un particolare. Se vediamo ad esempio uno stuzzicadenti posto esattamente vicino al citofono non dobbiamo prenderla alla leggera.

Cosa sta a significare

Difatti questo è un segnale che utilizzavano alcuni malviventi per entrare poi in azione. Grazie ad esso si suona un campanello. Se nessuno risponde e nemmeno nessun vicino interviene, dopo che esso suona a gogo, significa che hanno la strada libera per entrare. Ora la banda è stata sgominata a Roma.

In ogni caso è bene rimanere, come si suol dire, in campana dal momento che pure altri, in altre zone d’Italia, potrebbero tentare di muoversi così. E se comunque notiamo qualcosa di strano anche sul cancellino o sul muro esterno della nostra dimora teniamo gli occhi aperti e allertiamo immediatamente le Forze dell’Ordine.