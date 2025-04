Funerali Papa Francesco: mezzo milione di fedeli e pellegrini ma anche rapinatori pronti a colpire

Roma si prepara ad accogliere mezzo milione di fedeli e pellegrini giunti da ogni angolo del mondo per rendere l’ultimo saluto a Papa Francesco. Un evento di tale portata non attira solo l’attenzione dei credenti o dei mezzi di comunicazione, ma anche quella di una diversa, più oscura folla: bande organizzate, specializzate nei reati predatori. Queste ‘batterie’ di finti questuanti e ‘topi d’albergo’ sono già state individuate nella Capitale, pronte a mescolarsi anonimamente tra la folla.

L’arrivo delle gang: tra furti e truffe

Con uno scenario così affollato, il rischio di essere bersaglio di furti con destrezza e truffe è altissimo. Piazza San Pietro, Piazza Risorgimento, l’Esquilino e la zona tra la stazione Termini e la Basilica di Santa Maria Maggiore sono tra i punti caldi sorvegliati. Il dispositivo di sicurezza è stato potenziato: carabinieri, polizia e perfino l’esercito monitorano la situazione, impiegando tecnologia avanzata come sistemi anti-drone per garantire un ordine pubblico dignitoso e sicuro.

Sicurezza elevata: il ruolo dei reparti speciali

Reparti specializzati della Polfer e della Stradale sono ormai in allerta massima. I posti di controllo e le verifiche, soprattutto sugli auto e i mezzi di trasporto pubblici, si stanno intensificando. Numerosi ladri esperti—talvolta veri e propri Arsenio Lupin dei tempi moderni—sono stati fermati prima ancora di poter agire. Non di rado, provengono dalla provincia di Napoli, da quartieri difficili come Scampia, e hanno un curriculum criminale che giustifica una stretta sorveglianza.

La varietà delle minacce: da finti invalidi a ladri in abito elegante

Le bande latine, i famigerati nomadi dei campi romani e altre ‘batterie’ di ladri provenienti da Francia e Spagna, uniscono le forze per massimizzare i loro “guadagni”. Spesso si presentano vestiti in modo impeccabile, entrano nei locali più lussuosi, e aspettano il momento giusto per colpire. Ogni frangia criminale ha il suo “metodo” di operare, e non si risparmiano trucchi di ogni sorta, dalla classica finta questua al gioco delle tre carte orchestrato in strada per spillare soldi ai più ingenui.

I consigli per i pellegrini: vigilanza e precauzioni

Gli investigatori consigliano ai visitatori di mantenere alta la guardia: mai lasciare i propri beni incustoditi, evitare giochi di strada e non fidarsi di chi si offre insistentemente di aiutare. Gli alloggi—necessari per molti—diventano punti vulnerabili; quindi attenzione anche ai soggiorni, soprattutto nei bed & breakfast, dove i “topi d’appartamento” cercano la loro occasione d’oro.