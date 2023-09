Un uomo è stato ucciso in un agguato a colpi d’arma da fuoco in via Paolo Ferdinando Quaglia, nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Inutili i tentativi degli operatori sanitari di rianimarlo sul posto. Trasportata in ospedale, invece, la compagna, ferita da un proiettile a un ginocchio.

La vittima è un uomo di 38 anni, già noto alla giustizia per furto, furto aggravato, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e ricettazione. La compagna, di 26 anni, è ricoverata al Policlinico Tor Vergata e sarà operata.

La ricostruzione dei fatti

L’omicidio sarebbe avvenuto in un vero e proprio agguato. I poliziotti della Squadra Mobile, a caccia dell’uomo che ha sparato, avrebbero infatti trovato dei fori di proiettile sullo sportello lato guida dell’auto della vittima. La vittima è stata centrata dai proiettili all’uscita del bar tabacchi al 168 di via Paolo Ferdinando Quaglia. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il 38enne sarebbe stato centrato dai proiettili a pochi passi dall’auto.

Qui siamo alla mercè della criminalità

“L’omicidio di questa sera a Tor Bella Monaca, in via Quaglia, al termine dell’ennesima sparatoria, è l‘ultima goccia che fa traboccare un vaso ormai colmo. È soltanto di questa mattina la scena di una donna che si è chiusa con un coltello all’interno degli uffici della Asl Roma 2 di Torrenova, seminando il panico tra utenti e personale e che soltanto grazie al mio personale intervento ha deciso di desistere e consegnare l’arma.

Pochi giorni fa, l'episodio dell'aggressione ai danni di Don Coluccia, durante la passeggiata della legalità in via dell'Archeologia, e di Maricetta, durante un intervento di pulizia da parte delle associazioni di volontariato. Cos'altro deve accadere per far capire a chi di dovere che il territorio di Tor Bella Monaca è diverso dal resto di Roma?". Lo dice in una nota il presidente del VI Municipio Nicola Franco, commentando l'agguato nel quartiere già al centro di tentati investimenti e aggressioni.

