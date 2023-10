Francia, evacuati aeroporti Lille, Tolosa e Lione per allarme bomba

(Adnkronos) – Ancora allarmi bomba in Francia. Gli aeroporti di Lille, Tolose e Bron, vicino a Lione, vengono evacuati in seguito a una minaccia. Lo riferisce Bfmtv, che cita la Direzione generale dell'aviazione civile, secondo cui nessun aereo decolla o può decollare al momento, mentre i passeggeri di quelli in arrivo devono restare a bordo o aspettare sulla pista. Ieri la reggia di Versailles era stata di nuovo evacuata "per ragioni di sicurezza", dopo quella già scattata sabato 14 ottobre, rendeva noto Bfmtv citando una fonte della polizia e gli uffici del sito turistico. L'allerta di ieri era per la possibile presenza di una bomba. Sono stati chiamati gli artificieri. Sempre sabato scorso stessa sorte era toccata al museo parigino del Louvre chiuso per motivi di sicurezza dopo che erano arrivati analoghi messaggi riguardanti allarmi bomba. Gli allarmi arrivavano all'indomani dell'attacco terroristico in un liceo di Arras dove un professore è stato ucciso da un 20enne ceceno al grido di 'Allah Akbar', la tensione in tutto il Paese è altissima. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

