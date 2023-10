Francia, attacco con coltello in liceo di Arras: ucciso insegnante

(Adnkronos) – Attacco al coltello oggi, 13 ottobre 2023, in un liceo di Arras in Francia, dove un uomo ha fatto irruzione al grido di "Allah Akbar", pugnalando a morte un professore. L'aggressore, di origine cecena, è stato arrestato. Nell'attacco sono rimaste ferite diverse persone, due delle quali sono in condizioni gravi, ha reso noto il prefetto. "Un'operazione di polizia è in corso al liceo Gambetta di Arras, l'autore dei fatti è stato arrestato", ha scritto su X il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin. L'aggressore viene descritto come un giovane di circa 20 anni. Insieme a lui è stato arrestato anche il fratello, si legge sul sito de Le Figaro. che è atteso sul posto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

