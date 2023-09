Frana in Val Formazza, rintracciato corpo di uno dei due dispersi

(Adnkronos) – E’ stato rintracciato il corpo di uno dei due escursionisti dispersi da ieri a seguito di una frana in Val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola. La zona è quella del rifugio Città di Busto. Il corpo della vittima è stato rintracciato da un'unità cinofila della Guardia di Finanza in un punto sulla frana molto pericoloso da raggiungere e il ritrovamento è stato confermato da un sorvolo specifico di un drone del Soccorso Alpino. Poco distante, sono stati rinvenuti una giacca e uno zaino appartenenti al secondo escursionista e i soccorritori temono che con ogni probabilità nei pressi sia presente anche il corpo dell'uomo ma il sorvolo non consente di accertarlo con certezza. I famigliari hanno identificato i reperti comparsi nelle immagini scattate dal drone come appartenenti ai due dispersi. Le attività di recupero sono ora affidate ai Vigili del Fuoco, in accordo con i geologi e con la polizia giudiziaria. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

