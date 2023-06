Forza Italia, Tajani: “Berlusconi voleva che guardassimo al futuro”

(Adnkronos) – "Siamo profondamente scossi e feriti dalla scomparsa del nostro leader, non è facile essere qui a poche ore dalla scomparsa di Berlusconi. E' difficile guardare al futuro senza di lui, ma lui voleva che guardassimo al futuro". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa presso la sede azzurra di San Lorenzo in Lucina. "Per rispettare l'articolo 19 dello statuto, che purtroppo prevede cosa si deve fare in caso di impedimento del presidente – ha spiegato – giovedì prossimo si riunirà il comitato di presidenza di Forza Italia che convocherà il Consiglio nazionale, il Consiglio nazionale sarà poi chiamato ad eleggere il presidente del movimento politico che dovrà guidare il movimento fino al prossimo congresso nazionale. Sono questi gli adempimenti statutari che noi rispetteremo". "Stamattina – ha poi riferito Tajani – ho ricevuto una telefonata di Marina Berlusconi, che mi ha chiesto di ringraziare tutta Forza Italia per le manifestazioni di grande affetto che ha riversato su suo padre. Marina mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima, l'affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia a Forza Italia. Marina mi ha autorizzato a rendere pubblico questo colloquio telefonico". Quindi, ha ribadito, "tutto il nostro movimento politico è unito, nel nome di Silvio Berlusconi e tutti i nostri parlamentari sono impegnati a lavorare affinché il nostro partito si confermi un grande partito liberale, cristiano, europeista e atlantista – ha sottolineato – Noi andiamo avanti, non abbiamo paura del confronto". E ha rilanciato un cavallo di battaglia di Berlusconi: "Ci batteremo in tutte le sedi, dal governo, per arrivare ad avere le pensioni minime a mille euro, ricordando quello che voleva il nostro presidente. Forza Italia – ha assicurato Tajani – continuerà a essere protagonista dell'azione di governo, sosterremo lealmente e costruttivamente il governo di centrodestra per realizzare i progetti di Berlusconi". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

