Forum: manovre per nuovo Csx di alto profilo alternativo a PD e M5S

La politica quella che viene da lontano, formatasi tra la gente in mezzo alle istanze di un Paese che doveva riprendersi da anni bui, quando parla lascia il segno: “State camminando con qualche guida, negli scenari della politica, in una ricerca di alto interesse, fuori da schemi precostituiti. E in questo cammino si incontra qualche viandante”.

Sono le parole di Albertina Soliani, politica italiana di lungo corso già responsabile donne della Democrazia Cristiana e del Partito Popolare e sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione nel primo Governo Prodi.

Lunedì 26 febbraio infatti è ripresa l’attività di quello che per ora vuole chiamarsi unicamente “Forum”, dopo diversi appuntamenti già avvenuti nel 2023 in cui al centro c’erano economia e ambientalismo, si è svolto un incontro presso il Focolare Meeting Point al centro di Roma, in cui si è ragionato e discusso sul tema della conoscenza, altro pezzo di un nuovo agire politico che fa proposte concrete, delineando l’idea, forse, di un nuovo percorso politico programmatico da intraprendere.

La relazione di Albertina Soliani segna lo spartiacque tra l’asfissia di dibattiti politici a cui siamo oggi abituati e la dimensione di valore e di prospettiva con cui è necessario affrontare i temi complessi che la politica deve risolvere. “Il cammino da fare è soprattutto ricerca delle persone che poi sono storie, che incontrano strutture. Nella lettura del mondo di oggi serve avere una chiave umana, universale che ti fa parlare con tutti. Il tema della esperienza della conoscenza senza controllo è cruciale.

Quale impatto possono avere le nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale che determinano novità di approccio di senso? Come per esempio il rapporto tra verità e menzogna. Cosa deve fare la politica? Deve capire il buio che incombe ed accendere la luce. La politica è capace di reggere questa governance? Serve una bussola ovvero serve salvare la dignità umana”.

Alla fine è tutto chiaro di quali siano le sfide che la politica deve cogliere, sostiene la Soliani, “sono sempre le stesse e sul tema della conoscenza questa deve coniugarsi con il destino delle persone e quello del Paese. Servono piani globali di formazione che comprendano anche le migrazioni”.

Nella relazione introduttiva di Rita Padovano organizzatrice dell’evento, si capisce di più su cosa sia il “Forum” che ormai da oltre due anni mette insieme soggetti politici e culture diverse, “Il Forum è un cammino dentro la Costituzione intesa come strumento di riferimento e guida per affrontare il futuro.”

Così anche la relazione della Direttrice della biblioteca interdipartimentale “Bartolomeo Eustachio” della Sapienza Dr.ssa Squarcione, avanza una ipotesi concreta di riforma dei cicli scolastici con l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 18 anni, “perché il tema della conoscenza non è un tema elitario ma un tema di cittadinanza e nella sua interezza chiama in causa la politica tutta”. In sala anche il Presidente del Centro Democratico Bruno Tabacci già presente ad altri incontri del “Forum”.

“Mi colpisce la qualità delle relazioni che è di altissimo livello” – il suo intervento – “ero poco fa in Parlamento ed ho assistito ad una caduta di livello imbarazzante, si stava discutendo di una legge sulle feste padronali e sulla sopravvivenza del motocross. Il tema è l’assenza di un alfabetismo umano profondo nella dimensione etica, civile, e morale.

Nelle chat oggi vince il superomismo e una dimensione smisurata dell’io in cui è possibile dire tutto. L’alfabetizzazione è soltanto formale a non profonda. Pochi esempi. Il tema della demografia e della diseguaglianza vengono affrontati oggi dai governi come se fossero un mero fatto di controllo delle frontiere il che dimostra la totale inadeguatezza.

Per ricostruire il diritto di cittadinanza servono anche istituzioni europee che funzionino. Ancora pochi giorni fa Draghi ha parlato di Europa federale. Anche qui una proposta concreta sull’utilizzo dei fondi del PNRR. Meglio pochi grandi progetti anziché la dispersione, per cogliere una grande opportunità che però deve essere vissuta con una capacità di Governo”.

Nei precedenti incontri del “Forum” hanno spesso portato il loro contributo forze politiche della sinistra presenti in Parlamento come Alleanza Verdi e Sinistra. Lunedì era presente anche l’ex Ministro per le politiche giovanili e lo sport del Governo Conte due, Vincenzo Spadafora, per seguire gli interventi.

