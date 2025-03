Formello, sport e impegno sociale: la Lazio Women in prima linea contro la violenza di genere

Una giornata speciale quella vissuta presso il centro sportivo di Formello, dove la Lazio Women ha aperto le porte all’Onorevole Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. Un incontro significativo che ha ribadito come il calcio possa essere un veicolo di sensibilizzazione e cambiamento sociale, contribuendo attivamente alla lotta contro ogni forma di violenza di genere.

L’evento, promosso dalla Fondazione S.S. Lazio 1900 sotto la guida della presidente Cristina Mezzaroma, ha visto la partecipazione delle atlete della prima squadra femminile, insieme al dottor Valerio De Gioia, consigliere della Corte d’Appello e consulente della Commissione. Il dialogo si è incentrato sull’importanza di combattere la violenza di genere, un fenomeno che lo sport, con il suo impatto mediatico e sociale, può contribuire a contrastare in modo efficace.

Nel corso dell’incontro, le giocatrici biancocelesti rappresentate dal capitano Castiello, hanno omaggiato l’Onorevole Semenzato con i gagliardetti delle squadre biancocelesti (femminile e maschile), autografati dai tesserati, e con una copia dello storico album che per la prima volta ha immortalato il calcio femminile L’album Panini è stato quindi un simbolo dell’evoluzione e della crescente visibilità del movimento calcistico in continua crescita anche dal punto di vista sportivo.

Non è mancato un momento di condivisione attraverso lo scambio di doni con Enrico Lotito, il quale ha consegnato all’Onorevole Semenzato una maglia personalizzata della prima squadra femminile, a testimonianza dell’impegno costante del club nella valorizzazione del calcio femminile. La Presidente della Commissione ha invece contraccambiato donando alle atlete un piccolo quaderno, già utilizzato negli istituti e nelle scuole dell’infanzia per permettere ai bambini di annotare gesti e pensieri di affetto verso le donne della loro vita. Un oggetto che, nella sua semplicità, assume un significato profondo nella costruzione di una cultura del rispetto fin dalla giovane età.

A Formello però non sono mancati neanche i prodotti artigianali confezionati dalla Ca’ Vascon in collaborazione con Coldiretti Donne: marmellate e confetture la cui vendita contribuisce da sempre a progetti in favore di donne vittime di violenza. Un dono veramente importante quindi, quello dell’Onorevole Semenzato all’indirizzo della dottoressa Mezzaroma.



Siamo onorati di aver ospitato l’Onorevole Semenzato nel nostro Centro Sportivo – ha dichiarato Cristina Mezzroma a margine dell’evento – La Lazio, attraverso la sua Fondazione, è da sempre attiva nella lotta contro la violenza sulle donne e nella promozione della parità di genere. La dottoressa ha poi chiosato rinnovando la fiducia allo sporto come veicolo educativo e culturale: “Lo sport è uno strumento educativo straordinario e dobbiamo sfruttarne ogni potenzialità per trasmettere valori di rispetto e uguaglianza“.

Concetti rafforzati dalle parole dell’Onorevole Semenzato, che ha sottolineato il ruolo sempre più centrale del calcio femminile nel percorso di emancipazione e cambiamento sociale:

“Il calcio femminile non è solo uno sport, ma un mezzo di trasformazione culturale, sociale ed economico. Il suo sviluppo è strettamente legato alla battaglia per l’uguaglianza di genere. Oggi, qui a Formello, ho avuto il piacere di incontrare una realtà che incarna questi valori e che rappresenta un esempio virtuoso per il nostro Paese.”