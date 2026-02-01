Fori Imperiali, crolla un pino fra i turisti: paura a due passi dal Colosseo e tre feriti

Un boato, poi urla e persone che si spostano di colpo, come succede quando il pericolo arriva senza preavviso. In via dei Fori Imperiali, intorno alle 13 di domenica 1 febbraio, un pino gigantesco è crollato mentre la strada era piena di turisti richiamati dal sole e dalla domenica dei Musei gratis. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve, assistite dal 118, con Vigili del Fuoco e Polizia Locale impegnati a transennare e mettere in sicurezza l’area.

Pino caduto ai Fori: il punto esatto e i minuti che hanno gelato la passeggiataL’albero è venuto giù sul lato sinistro della via andando da piazza Venezia verso il Colosseo, proprio nel tratto dove si cammina a passo lento per foto e soste, in mezzo a guide e famiglie. In pochi istanti, il viale monumentale si è trasformato in una scena di emergenza: sirene, nastro, caschi, gente che chiede cosa sia accaduto e prova a capire se qualcuno è rimasto sotto i rami. Sirene, Vigili del Fuoco e Polizia Locale: come cambia il centro quando scatta l’emergenzaChi era lì racconta la stessa cosa: la paura dura un attimo, i disagi restano ore. I Vigili del Fuoco hanno iniziato a lavorare sul tronco e sui rami per liberare la carreggiata e rendere sicuro il perimetro. Gli agenti hanno gestito l’afflusso, allontanato i curiosi, regolato i passaggi in una zona che, già di suo, è un imbuto quando Roma è piena. Tre feriti lievi: il sollievo e la domanda che nessuno evitaIl bilancio parla di tre feriti non gravi: un sollievo, certo. Ma proprio quel “poteva andare peggio” è la frase che pesa di più quando si parla dei pini secolari a Roma. Perché qui non è un quartiere qualunque: è la strada delle gite, delle comitive, dei bambini che corrono con il gelato in mano e dei residenti che attraversano per lavoro. Alberi e sicurezza urbana: i precedenti e i controlli annunciatiNon è la prima volta che in questa zona si registrano cadute di alberi e interventi di messa in sicurezza, con episodi che hanno già riportato il tema in primo piano nelle settimane scorse. Dal Campidoglio, inoltre, sono stati indicati controlli sulla stabilità delle piante e verifiche sui filari dei Fori Imperiali, con interventi previsti quando emerge rischio di cedimento. Roma, la domenica dei Musei gratis e una città che deve proteggere chi la visitaIl primo impatto è quello umano: la paura, i soccorsi, i telefoni che riprendono tutto. Subito dopo arriva l’immagine di Roma nel mondo, perché basta un video in rete per far sembrare “normale” l’idea che passeggiare nel centro storico comporti un’incognita. È qui che la manutenzione del verde smette di essere un tema da addetti ai lavori e diventa una questione cittadina: controlli chiari, tempi leggibili, priorità sulle aree più frequentate, soprattutto nei giorni in cui la Capitale si riempie.