FONDO SANT’ALESSIO, GESTITO DA CASTELLO SGR, INVIA BOLLETTE CARTACEE AI NON VEDENTI

Il Fondo Sant’Alessio, istituito nel 2017, comprende soprattutto immobili residenziali di proprietà dell’Istituto Sant’Alessio e locati, a condizioni agevolate, a non vendenti. La gestione del fondo immobiliare è affidata, da novembre scorso, a Castello SGR guidata da Giampiero Schiavo (azionista di riferimento OAKTREE). La gestione della property e facility degli immobili è affidata ad Abaco Spa/Gruppo Gabetti guidata da Roberto Busso, che pochi giorni fa ha inviato agli inquilini delle comunicazioni urgenti a mezzo raccomandata; un gesto ritenuto molto poco elegante, visto che per gli inquilini non vedenti l’unico modo di interpretare le comunicazioni è rappresentato dalla modalità di posta elettronica o pec, trasmissione che consente loro di disporre di lettori di schermo.

