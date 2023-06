Fisco, Leo: “Dichiarazioni redditi di 1.000 pagine, Guerra e pace 1.400”

(Adnkronos) – ''Abbiamo un sistema di dichiarazioni che è assolutamente pesante: abbiamo circa 1.000 pagine di istruzioni per la dichiarazione dei redditi. In particolare 140 pagine per il modello 730, 350 pagine per il modello persone fisiche, 250 pagine per le società di persone e 300 per le società di capitale. Pensate che Guerra e pace, nell'edizione Mondadori, ha 1.400 pagine''. Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, intervenendo all'assemblea di Assonime sottolinea l'importanza della semplificazione nel sistema fiscale. Il paragone, spiega Leo, serve per dare ''l'idea di come è necessario intervenire per fare chiarezza''. Il viceministro rileva inoltre che ''oggi il sistema delle norme è assolutamente abnorme: 1.200 interventi in materia di imposte sui redditi e 500 interventi in materia di Iva''. ''Il sistema ormai non è più gestibile'' quindi, afferma Leo, serve una ''riforma seria''. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata