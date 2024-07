Finanziamento moto: vantaggi e svantaggi

I finanziamenti per l’acquisto di moto o scooter offrono una vasta serie di benefici e consentono di entrare in possesso del veicolo prima di aver concluso di pagarlo

Il finanziamento è una soluzione ottimale per chi desidera entrare subito in possesso di un bene, ma, anziché pagarlo in un’unica soluzione, preferisce rateizzarlo. La rateizzazione delle spese consente di costruire, giorno per giorno, il proprio futuro e di apportare piccoli o grandi cambiamenti alla propria vita, senza dover affrontare ingenti spese nell’immediato.

Tra questi, rientrano i finanziamenti moto che, come si evince dal nome, sono pensati per chi desidera acquistare un veicolo motorizzato a due ruote. Oggi, grazie al web, è possibile procedere alla richiesta di finanziamento anche online, utilizzando il computer o uno smartphone.

In questa sezione verrà spiegato nel dettaglio cosa comporta richiedere un finanziamento moto.

Che cos’è un finanziamento moto

Il finanziamento moto è un prestito di denaro, regolarizzato tramite contratto, da parte di un istituto di credito nei confronti di un richiedente. Quest’ultimo si impegna, una volta ricevuto il denaro, a restituirlo secondo tempi e modi stabiliti in sede contrattuale. In genere, la restituzione avviene tramite rate mensili il cui importo include anche una percentuale di interessi. Con il finanziamento moto di Santander Consumer Bank puoi richiedere fino ad un importo massimo di 30.000 €.

Quali vantaggi offre

I finanziamenti destinati all’acquisto di moto o scooter offrono una vasta serie di benefici. Tanto per cominciare, consentono di entrare in possesso del veicolo prima di aver concluso di pagarlo, in quanto il pagamento può essere dilazionato fino a 84 mesi.

Un ulteriore vantaggio, riguardante in modo particolare i finanziamenti online, è dato dalla possibilità di effettuare in anticipo la simulazione delle rate, così da sapere fin da subito a quanto ammonteranno la spesa mensile e quella totale da sostenere. La simulazione delle rate consente anche di confrontare più soluzioni così da individuare quella più conveniente.

Per finire, il finanziamento moto online consente di inviare la domanda in qualsiasi momento della giornata e ovunque ci si trovi – caricando i documenti online e ricorrendo alla firma digitale – nonché di ricevere un riscontro entro poco tempo tramite email.