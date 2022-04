Oggi a Bari si è tenuto un convegno FIARC (Federazione italiana agenti e rappresentanti di commercio). In questa riunione si è parlato del futuro di agenti e rappresentanti di commercio, due sezioni colpite dagli effetti della pandemia. Alfonsino Mei

All’incontro sono intervenuti anche il coordinatore nazionale FIARC, Fabio D’Onofrio, il vicepresidente nazionale FIARC, Matteo Rinaldi e la Presidente Confesercenti Bari, Raffaella Altamura. Oltre a loro presente anche Alfonsino Mei, presidente dell’Enasarco.

“Stiamo studiando un nuovo sistema di Welfare”

Proprio quest’ultimo ha parlato di quanto discusso oggi e dell’esigenza di dare una svolta per quanto riguarda questa sezione. “Stiamo studiando un nuovo sistema di welfare per agenti di commercio e consulenti finanziari, andando avanti verso i nostri obiettivi. Ci siamo messi anche a disposizione del Governo per agevolare l’economia reale del Paese. Noi rappresentiamo la rete di agenti più grande d’Italia, vogliamo investire nelle aziende e nelle infrastrutture in cui viene incentivata la figura dell’agente di commercio” ha dichiarato durante il convegno. Proprio ieri il Consiglio d’amministrazione dell’Enasarco ha approvato all’unanimità lo sblocco di ulteriori erogazioni straordinarie per gli anni 2020 e 2021. Un modo per “combattere” queste problematiche spingendo in un’unica direzione.

© Riproduzione riservata