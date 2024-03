Festa del Papà, ogni volta con i miei figli festeggio così e loro sono felicissimi: giornata memorabile

Festa del papà, se si festeggia così di certo la tua famiglia sarà al settimo cielo. Ecco dove trascorrere una giornata al top.

Ormai ci siamo, manca poco, pardon pochissimo alla Festa Del Papà, nonché dell’onomastico di quello per antonomasia. Parliamo ovviamente di San Giuseppe. Dunque molti festeggiano due volte. Per tantissimi rappresenta pure una ghiotta occasione per trascorrere molto più tempo con i propri figli.

Se sono piccoli, a scuola, insieme alle maestre, avranno di certo realizzato lavoretti manuali, da regalare al proprio genitore. Se sono più grandicelli, con l’aiuto di mamma, avranno acquistato qualche cosa si più carino. Quando si è adulti si è più in difficoltà quando si pensa al dono da fare al proprio padre.

Ora che la crisi è fortissima e che i rincari sono all’ordine del giorno, non c’è da stare tranquilli e spendere un granché. Un regalino tuttavia, glielo si può fare lo stesso al nostro papà. Basta fare leva sulla creatività e pensare ai suoi gusti, Si può anche semplicemente stampare una fotografia, dal sapore amarcord, che ci raffigura in sua compagnia e incorniciarla, optando per una cornice speciale.

Festa del papà, le idee per divertirsi alla grande

Non dimentichiamoci poi di allegarci un biglietto o una lettera scritta a mano. Molto gradita è anche la scelta di preparare qualche cosa con le nostre mani, come un piccolo dolce. In ogni caso, come già accennato, la cosa più bella che possiamo regalargli è il nostro tempo. Dunque perché non portarlo fuori a cena?

Se siete a Roma, potete festeggiarlo insieme ai vostri cari con Dining The Dark. Qui mangerete bendati. Il menù segreto è composto da tre portate e comprende un antipasto, un primo e un dessert. Potete provare questa opzione dal 16 al 30 marzo al ristorante Centro. Oppure se volete puntare a una cena romana doc fate un salto al ristorante Pummaré. Gli regalerete un’avventura culinaria di due ore tra carbonare, amatriciane, supplì e altre delizie.

Opzioni se è un amante dell’Arte

Se ama la storia e l’arte esplorate assieme a lui le bellezze nascoste al museo nazionale etrusco di Villa Giulia. Se il vostro genitore è un melomane, acquistate il pass Opera Roma,. Qui ogni sera può vedersi uno spettacolo diverso. Parliamo di un’esperienza unica. Se ama la Spagna che ne dite di portarlo a teatro qualche giorno dopo la sua festa, esattamente il 26 marzo, per assistere a We Call Flamenco?

Si tratta di uno spettacolo 4 atti che vede come indiscussi protagonisti ballerini e ballerine professionisti che vi lascerà senza fiato. Se poi invece non avete la disponibilità di spendere soldini in più, va benissimo anche una belle passeggiata nel centro storico, gustandosi un buon gelato, senza pensare almeno per un giorno alle calorie.