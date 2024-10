Festa del Cinema di Roma: il programma di oggi 22 ottobre

La Città Eterna continua a essere il centro pulsante del cinema internazionale grazie alla Festa del Cinema di Roma, che anche oggi si arricchisce di proiezioni, eventi e masterclass, in programma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e in numerosi altri spazi culturali della Capitale. La giornata di martedì promette di essere particolarmente ricca, con una vasta gamma di film, documentari e opere seriali in concorso.

Festa del Cinema, tra debutti e conferme alla regia

Alle ore 21, presso la Sala Petrassi, verrà presentato in concorso il film “L’albero”, opera d’esordio della regista e sceneggiatrice Sara Petraglia. Il film è un ritratto intimo e potente dei ventenni contemporanei, un’esplorazione delle loro utopie infrante, della loro voglia di vivere e delle profonde insicurezze che li accompagnano. Petraglia, con un tocco poetico ma tagliente, porta sullo schermo la realtà complessa di una generazione che lotta per trovare il proprio posto in un mondo che sembra negargli opportunità. Il film rappresenta una delle voci più interessanti del nuovo cinema italiano, in grado di toccare tematiche sociali e personali con grande sensibilità.

Sempre presso la Sala Petrassi, alle 18.45, sarà proiettato “Spirit World“, il nuovo film del regista singaporiano Eric Khoo. In questo lavoro, Catherine Deneuve interpreta Claire, una leggendaria cantante che, dopo un ultimo concerto in Giappone, si trova ad affrontare un inaspettato viaggio nell’aldilà. Il film esplora i confini tra vita e morte con malinconia e intensità, guidato da una Deneuve in stato di grazia. Un’opera surreale e spirituale, capace di affascinare il pubblico grazie a un’estetica raffinata e a una narrazione avvolgente.

Nella sezione Grand Public, il thriller psicologico “Sharp Corner” di Jason Buxton, basato su un racconto del giornalista Russell Wangersky, verrà proiettato presso la Sala Sinopoli alle 18.30. Al centro della storia, Josh, un uomo ossessionato dall’idea di proteggere i passanti da una curva pericolosa, che lo porta a trascurare la sua famiglia e la sua stessa vita. Il film affronta il tema dell’ossessione e della perdita di controllo, mantenendo il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo.

Spazio anche a documentari e riletture

Alle 21.15, ancora nella Sala Sinopoli, sarà la volta di “Longlegs“, diretto da Osgood Perkins, una fusione di horror, cold case e sovrannaturale che promette di essere uno degli eventi più attesi del festival. Con una trama intricata che intreccia bambole sataniche, serial killer e codici enigmatici, il film si preannuncia come un viaggio inquietante e avvincente.

Il documentario italiano è protagonista alle 16.30 nella Sala Petrassi, con “Le cose in frantumi luccicano“, un’opera che ripercorre le lotte del Movimento per la liberazione della donna e la storia del Governo Vecchio, primo spazio autogestito da donne a Roma negli anni ’70. Le giovani registe Marta Basso, Sara Cecconi, Carlotta Cosmai, Alice Malingri e Lilian Sassanelli rivelano una pagina cruciale del femminismo italiano, restituendo voci e immagini che hanno segnato una generazione.

Alle 15.30, presso il Teatro Studio Gianni Borgna, sarà proiettato “Grand Theft Hamlet” di Pinny Grylls e Sam Crane, una rilettura originale di Amleto ambientata nel mondo dei videogiochi, nata durante il lockdown del 2021. Un esperimento teatrale che mescola cultura pop e tradizione shakespeariana.

Attesa per il Premio “Via Condotti” a Ferzan Ozpetek

Nel pomeriggio, presso il MAXXI, ci sarà spazio anche per la storia e la scienza, con la proiezione di “Leonardo da Vinci” alle 17.30, un documentario di Ken Burns, Sarah Burns e David McMahon che esplora in profondità la vita e l’opera del genio rinascimentale attraverso i suoi scritti, le sue invenzioni e interviste a esperti di fama mondiale.

Nel corso della giornata, si svolgeranno anche importanti incontri con il pubblico. Uno degli eventi più attesi è la masterclass di Ferzan Ozpetek, regista tra i più amati del cinema italiano. Alle 16, presso la Sala Sinopoli, Ozpetek condividerà con gli studenti e gli appassionati il suo percorso artistico, accompagnato dalle letture delle attrici Milena Mancini e Paola Minaccioni tratte dai suoi libri. L’incontro si concluderà con la consegna del Premio “Via Condotti“.