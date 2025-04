Fermi tutti, questo è il BORGO DI CENERENTOLA | Si trova nel Lazio ed è un tesoro, manca solo la scarpa di cristallo

Se ti rechi in questo borgo del Lazio sarà come vivere la fiaba di Cenerentola. Ideale per indossare le vesti di una vera principessa.

Chi non ha mai visto il film d’animazione Walt Disney Cenerentola? Non tutti sanno che la storia ha origini che risalgono all’Antico Egitto e nel corso del tempo sono state proposte una serie di versioni. Quelle famose sono di Giambattista Basile scritto in napoletano nel 1634, quella di Charles Perrault, quella dei fratelli Grimm nel 1812 per poi arrivare alla Walt Disney nel 1950.

La protagonista è un’orfana costretta a subire le ingiustizie della matrigna e delle sorellastre, ma per fortuna la fata turchina interviene per permetterle di partecipare a una festa presso la corte del paese. Così ha modo di incontrare il principe e, in seguito a varie peripezie, riescono a convolare a nozze.

Una storia d’amore che ha fatto sognare ad occhi aperti varie generazioni. Nel film Walt Disney non viene specificato il luogo che fa da sfondo alle vicende, ma si può pensare alla Francia. Fatto sta che i paesaggi sono incantevoli.

Non ci crederai, ma non molto distante da Roma esiste un posto che ricorda proprio quei paesaggi. Si trova precisamente in provincia di Rieti e ospita 1660 abitanti. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Puoi sentirti una vera principessa in questo borgo

Questo borgo nel corso del tempo è stato preso in considerazione per via della sua posizione strategica per lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Attualmente offre una qualità di vita molto elevata, ragion per cui non stupisce il fatto che attiri tante persone provenienti da ogni angolo dello Stato italiano e non solo. È collocato tra i Monti Reatini e il fiume Tevere.

Le origini del suo nome sono ancora incerte, eppure una leggenda racconta che un lupo ululava su una collina, ma era come se stesse cantando. Poi nel 1863 al nome fu aggiunta la specificazione geografica “in Sabina”. Molti avranno capito di quale borgo si sta parlando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Toiani (@maxim_to_tr)

Un luogo fiabesco ricco di storia e tanto altro

Altro non è che Cantalupo in Sabina, un comune italiano che ha tanto da offrire per via del suo immenso patrimonio culturale. Non a caso è soprannominata “museo all’aperto” e conserva i resti di un passato maestoso. Il Palazzo Camuccini, per esempio, risale al Rinascimento e in una delle stanze pernottò Giuseppe Garibaldi Prima della battaglia di Mentana.

Ci sono anche da visitare la chiesa di Maria SS Assunta in Cielo, di San Girolamo e di Santa Adamo. Per non parlare del melone di Cantalupo che vale la pena assaggiare. Questo dimostra che non attira solo per le sue bellezze paesaggistiche.