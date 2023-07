Fazio: “Profili social ‘Che Tempo Che Fa’ impropriamente oscurati”

(Adnkronos) –

Fabio Fazio, in un video postato sul suo profilo Instagram, annuncia che Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

presto aprirà i nuovi profili social di 'Che Tempo Che Fa'

''impropriamente oscurati'' dalla Rai, dice il conduttore. Il marchio del programma, traslocato sul Nove, è infatti di proprietà dello stesso conduttore e di Banijai. ''Come visto i profili social di 'Che Tempo Che Fa' non sono attivi – spiega Fazio – anzi alcuni sono stati addirittura impropriamente oscurati. Siamo in attesa che ci vengano restituiti''. ''Quello che è accaduto non ha alcuna ragione e non dà alcun vantaggio peraltro a chi lo ha fatto – continua il conduttore su Instagram – Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso ne apriremo naturalmente di nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima. Fa piacere peraltro che improvvisamente tengano a 'Che Tempo Che Fa', un po' tardivamente ma per certi versi è positivo''. Nei giorni scorsi la Rai, in una nota, aveva spiegato la decisione di oscurare i profili social del programma di Fazio affermando che ''l’azienda sta procedendo a chiudere tutti i profili social di 'CTCF' in quanto di sua proprietà. Questa procedura, non essendo immediata, ha reso necessario come passaggio intermedio rendere evidente che i profili e le stesse pagine si riferiscono esclusivamente alle vecchie edizioni della produzione in onda fino a giugno 2023 su Rai3'', concludeva la nota della Rai. (di Alisa Toaff) —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata