FARMACI GRATIS, da domani non si spende più 1 euro | Tutto merito del Governo, basta compilare qui e sei a cavallo

Finalmente il Governo fa qualcosa di positivo per chi ha bisogno di farmaci. Da oggi li prendi gratuitamente.

Negli ultimi decenni il consumo di farmaci è esploso, diventando quasi una parte integrante della nostra routine quotidiana. Mal di testa? Tachipirina. Un po’ di ansia? Benzodiazepine. Nulla di strano, se non fosse che in molti casi si tratta di un vero e proprio abuso.

Basta guardare agli Stati Uniti, dove alcuni farmaci vengono presi con la leggerezza con cui si beve un bicchiere d’acqua. Lo Xanax, ad esempio, è diventato una sorta di caramella per chi soffre di ansia o vuole semplicemente stare meglio. Un problema che non riguarda solo gli psicofarmaci.

Antibiotici usati a sproposito, antidolorifici come se fossero vitamine, sonniferi presi per ogni piccolo problema di insonnia. Ma l’abuso di farmaci non è senza conseguenze: dipendenza, resistenza ai principi attivi, effetti collaterali gravi. In Italia la situazione non è ancora così estrema, ma la tendenza c’è.

L’altra faccia della medaglia

Se da un lato c’è chi esagera, dall’altro c’è chi invece rifiuta qualsiasi medicina, anche quando sarebbe assolutamente necessaria. Alcuni si affidano esclusivamente a cure alternative come l’omeopatia, che, dati alla mano, non ha mai dimostrato una reale efficacia scientifica.

La diffidenza verso i farmaci è spesso alimentata da teorie complottiste e da un’idea errata secondo cui il naturale è sempre meglio. Certo, uno stile di vita sano aiuta a prevenire molte malattie, ma quando il danno è fatto, il farmaco giusto può letteralmente salvare la vita. Non prendere medicinali per partito preso, senza un valido motivo, può essere tanto pericoloso quanto abusarne.

Farmaci gratis: come fare?

Per chi soffre di patologie serie e croniche, come il diabete, i farmaci non sono un lusso ma una necessità quotidiana. Fortunatamente, in Italia esistono forme di sostegno che permettono ai diabetici di accedere gratuitamente ai medicinali di cui hanno bisogno. Anche se non esiste un vero e proprio bonus, chi ha una diagnosi certificata e un’invalidità riconosciuta superiore al 74% può ricevere un assegno di invalidità civile che, con sé, porta alcune agevolazioni. Ne parla Skytg24.it.

Il sostegno economico nello specifico, erogato dall’INPS, va dai 315 ai 525 euro al mese per 13 mensilità, a seconda della gravità della condizione. Ma il beneficio più importante è forse l’esenzione dal pagamento dei farmaci e del ticket sanitario. Questo significa che i diabetici possono curarsi senza dover affrontare spese proibitive, un aiuto reale per chi deve convivere con una malattia cronica, non mortale ma invalidante. Insomma, mentre c’è chi prende farmaci inutilmente e chi li rifiuta senza motivo, esiste anche chi ne ha davvero bisogno e ora può ottenerli senza preoccupazioni economiche.