Famoso come il TEST VISIVO di Helena Prestes, sta mandando la rete in tilt | Chi trova l’inganno in 3 secondi, è un cervellone

Helena Prestes è al centro dell’attenzione per un test del QI che sta letteralmente spopolando per la sua difficoltà. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

I telespettatori che hanno seguito il Grande Fratello da settembre fino a qualche giorno fa sono concordi nel dire che Helena Prestes sia stata una delle migliori concorrenti. In effetti ha saputo creare delle dinamiche avvincenti, anche se qualche situazione è sfuggita di mano.

Tempo fa, per esempio, ha avuto una discussione con la vincitrice Jessica Morlacchi e c’è stato un lancio del bollitore nel pieno di una cena. A quel punto Alfonso Signorini è intervenuto e, in seguito ha dei meccanismi tipici del gioco, le due sono andate via dalla casa. Eppure il pubblico è stato favorevole al loro rientro e così sono arrivate entrambe in finale.

L’ex cantante dei Gazosa è riuscita a portare a casa il montepremi mentre Helena ha dichiarato di essere felice per aver trovato l’amore tra le braccia di Javier Martinez. I fan sperano che la relazione possa procedere a gonfie vele.

Intanto qualcuno di loro ha voluto ammazzare il tempo mettendosi alla prova con un test del quoziente intellettivo. La percentuale di coloro che hanno trovato la soluzione in poco tempo è bassissima. Ma in che cosa consiste? Andiamo subito a scoprirlo.

Test del QI difficilissimo! Prova anche tu se non lo temi

I test del quoziente intellettivo servono per capire quanto sono efficienti le abilità cognitive. C’è chi è curioso non può fare a meno di cimentarsi nell’impresa. Tuttavia ci sono anche coloro che vogliono evitare di fare i conti con una realtà oggettiva. In questo modo sarà impossibile uscire dalla propria zona di comfort per poter migliorare.

Sul sito lagazzettadelserchio.it è stato condiviso un test visivo realizzato proprio per ingannare con un effetto ottico. È una situazione in cui occorre la massima concentrazione e la fretta sicuramente non è un buon alleato per trovare la soluzione.

Ecco dove si trova l’intruso nell’immagine

In questo caso l’immagine ha lo sfondo giallo e ci sono delle figure geometriche che si alternano sia nelle righe che nelle colonne. Possiamo individuare dei cerchi con all’interno dei triangoli e un cerchio. Sembra che non ci sia alcun intruso, ma è palese che non è assolutamente così.

Del resto che senso avrebbe sottoporre un test privo di anomalie? La risposta è scontata. Allora dov’è l’elemento che stona? Si trova in basso a sinistra, per esattezza l’ultima figura geometrica della prima colonna e la prima dell’ultima riga. Al suo interno non ha un cerchio, bensì un quadrato.