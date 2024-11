“Fammi essere tuo padre”: Virginia Raggi ritira la denuncia per stalking

Virginia Raggi, ha ritirato la denuncia contro un suo stalker, un pensionato di 82 anni che la tormentava ripetendole: “Fammi essere tuo padre.” Dopo aver seguito un percorso rieducativo e scritto una lettera di scuse, l’uomo ha ricevuto il perdono dell’attuale consigliera comunale di Roma.

La vicenda

I fatti risalgono a qualche tempo fa e si sono protratti per mesi. L’anziano, ossessionato dalla figura di Raggi, seguiva tutti i suoi interventi in Campidoglio, arrivando persino a pedinarla sotto casa e a inviarle frequenti lettere. La situazione è diventata insostenibile per l’ex sindaca, preoccupata anche per l’equilibrio della propria famiglia, tanto che è stata costretta a rivolgersi alle forze dell’ordine, assistita dall’avvocato Alessandro Mancori.

Il divieto di avvicinamento

Tra febbraio e maggio scorsi, il giudice ha ordinato per l’uomo l’uso del braccialetto elettronico, con il divieto di avvicinarsi alla Raggi e ai luoghi da lei frequentati. Dopo il percorso di riabilitazione e la lettera di scuse, l’ex sindaca, convinta del cambiamento dell’82enne, ha scelto di ritirare la denuncia.

Un altro caso di stalking per Virginia Raggi

In passato, Raggi ha dovuto affrontare anche un altro caso di stalking. Un geometra cinquantenne, originario di Santa Maria a Vico in provincia di Caserta, la perseguitava con frequenti telefonate ai genitori, desideroso di proporle soluzioni per la gestione dei rifiuti a Roma. Anche in quel caso, l’ex sindaca ha sporto denuncia.