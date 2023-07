Fair Play Menarini, Troiano: “Orgogliosi di aver portato il premio a Firenze”

(Adnkronos) – "E' un'emozione enorme perchè finalmente abbiamo portato il premio a Firenze e siamo orgogliosi". Lo ha detto Ennio Troiano, membro del Board della Fondazione Fair Play Menarini, in occasione dell'apertura della XXVII edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. La manifestazione dedicata ai valori sportivi dell'etica, della lealtà e del rispetto ha preso il via ufficialmente questa sera a Firenze, per la sua prima volta nel capoluogo toscano, con il talk show "I campioni si raccontano", condotto dal giornalista Ivan Zazzaroni, sull'Arengario di Palazzo Vecchio in piazza della Signoria. "Noi premiamo esclusivamente coloro che sono in grado di raggiungere grandi risultati sportivi rispettando i valori del fair play: sono l'etica, il rispetto dell'avversario e il rispetto delle regole – ha sottolineato Troiano – Questi sono valori sui quali non possiamo fare compromessi, nello sport come nella vita. Questa è la ragione per cui Menarini si impegna in questa attività: non è tanto il mondo dello sport in sé, non è tanto l'impresa sportiva ma è la capacità di fare di questi sportivo un esempio per tutti coloro che si avvicinano allo sport". —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata