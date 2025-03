Fai questo TEST e scopri davvero la tua intelligenza | Dopo non lamentarti se fai un punteggio horror, il rischio è alto

Esiste un test che sta mettendo a dura prova anche le menti più eccelse. Pensi di essere l’eccezione alla regola? Allora dimostrano mettendoti alla prova.

Spesso capita che durante una serata trascorsa con i propri amici ci siano delle proposte per ammazzare il tempo. C’è chi opta per i giochi da tavola, chi decide di guardare un film mentre mangia una buona pizza e poi all’appello non mancano coloro che amano le sfide di logica.

Per questo motivo i più interessati vanno alla ricerca di test di logica sul web e la scelta è davvero vasta. Non ci sono solo quelli sottoposti da figure esperte, ma anche quelli totalmente gratuiti che sono alla portata di tutti.

Il gioco diventa più intrigante se gli sfidanti si danno un tempo da rispettare e se si va oltre la sconfitta è immediata. Coloro che non hanno tanta fiducia nelle proprie abilità cognitive non si azzardano a mettersi alla prova mentre altri accettano la sfida a testa alta.

Eppure non bisogna essere così convinti quando ci si imbatte in determinati test. Uno di questi, per esempio, sta facendo dubitare tante persone nel proprio quoziente intellettivo.

Un test di logica apparentemente semplice, ma non è così

Sul sito tech.everyeye.it c’è un test di logica che apparentemente può sembrare semplice, ma in realtà non è assolutamente così. C’è un’immagine tipica della quotidianità di coloro che amano la lettura. Infatti c’è una scrivania su cui sono collocati dei libri senza seguire un determinato criterio. Poi c’è una tazza con all’interno una tisana o un’altra bevanda che potrebbe essere utile per dare la giusta carica.

Il proprietario potrebbe anche avere la passione del pollice verde, dato che tiene con cura una pianta. Infine c’è un libro in primo piano. Sembra tutto normale, però c’è un dettaglio fa la differenza. Solo le menti più brillanti possono individuarlo in meno di 10 secondi.

Un dettaglio rilevante che si può individuare in poco tempo

Prima di dare la soluzione è giusto dare qualche consiglio per i prossimi test di logica. È fondamentale non farsi prendere dall’ansia per via del tempo. Del resto è ben risaputo che la calma è la virtù dei forti e qualora dovesse scadere il tempo previsto non gettare la spugna.

Se sono molto sviluppate allora noterai che il titolo del libro è collocato sul lato sbagliato. Se non ci hai fatto caso non è un problema perché questo ti farà capire che devi metterti alla prova con altri test. Parti da quelli più semplici per poi arrivare a quelli più complessi ed è garantito che i risultati saranno ottimi.