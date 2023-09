Fabrizio Corona a rischio processo, “tentato ricatto con video intimo”

(Adnkronos) – Fabrizio Corona di nuovo a rischio processo. La procura di Milano ha chiesto infatti il rinvio a giudizio per l'ex fotografo dei vip denunciato oltre un anno fa da una donna per un filmato sexy. La presunta vittima, sposata e con figli, si era rivolta a Corona per servizi editoriali e pubblicitari su un libro da pubblicare e, invece, avrebbe subito un ricatto proprio con quel video realizzato da Corona. Accuse sempre respinte dalla difesa dello stesso Corona. Sottoposto a perquisizione da parte dei carabinieri nell'aprile 2022, su questa vicenda c'è anche una contesa civile. La procura, l'inchiesta è affidata al pm Antonio Cristillo, ha stralciato la contestazione di tentata truffa e ha chiuso le indagini e chiesto il processo per la tentata estorsione. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

