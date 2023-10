F1 Gp Qatar 2023, Verstappen vince e Ferrari affonda

(Adnkronos) –

Max Verstappen vince il Gp del Qatar 2023 con la Red Bull oggi, 8 ottobre 2023, e celebra nel modo migliore il titolo di campione del mondo conquistato per la terza volta consecutiva. Ferrari lontana dal top, solo quinta con Charles Leclerc. Verstappen centra oggi la 49esima vittoria in carriera, precedendo le McLaren dell'australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris. Quarto posto per il britannico George Russell, al volante della Mercedes, capace di ottenere un risultato di prestigio in una gara iniziata con la collisione con il compagno di squadra, Lewis Hamilton, costretto al ritiro. La Ferrari archivia una giornata deludente, con il quinto posto del monegasco Charles Leclerc. E' andata decisamente peggio a Carlos Sainz. Lo spagnolo ha fatto da spettatore, visto che non ha potuto partecipare al Gp: la sua Ferrari è finita k.o. prima del via per un problema al sistema del carburante. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

