F1 Gp Belgio 2023, vola Verstappen ma per penalità pole a Leclerc con Ferrari

(Adnkronos) – Max Verstappen su Red Bull conquista in tempo reale la pole del Gp di Spa in Belgio ma la penalizzazione per la sostituzione del cambio (meno 5 posizioni) consegna la prima poltrona in partenza alla Ferrari di Charles Leclerc, secondo tempo nelle qualifiche. Seguono Perez, Hamilton e Sainz.

