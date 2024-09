Ex Mercati Generali, diventeranno uno spazio per gli studenti? Il nuovo progetto:

Ex Mercati Generali di via Ostiense a Roma

Gli ex Mercati Generali di via Ostiense, storicamente una delle grandi incompiute della Capitale, potrebbero finalmente essere a un punto di svolta. Dopo anni di ritardi e varianti, una recente conferenza dei servizi ha approvato in modo discreto il nuovo progetto presentato dagli sviluppatori privati. L’area, originariamente destinata a un grande centro commerciale, potrebbe ora diventare uno spazio dedicato principalmente a studentati e alla cultura. Al posto della demolizione degli edifici storici di archeologia industriale, si prevede il loro recupero per ospitare alloggi per studenti, librerie e caffè, inseriti tra piazze e corti.

Da centro commerciale a culturale, una nuova idea di Città

Questa nuova prospettiva rappresenta un cambiamento significativo rispetto ai piani precedenti, che avevano visto l’idea iniziale della “Città dei Giovani” di Rem Koolhaas trasformarsi nel corso degli anni in un progetto per un enorme centro commerciale. Problemi legati ai ritrovamenti archeologici e ai fallimenti finanziari degli investitori hanno ostacolato la realizzazione del progetto, portando a numerosi cambi di rotta. L’ultima variante, che include la valorizzazione degli spazi esterni e il mantenimento degli edifici storici, si propone di riportare l’area più vicina alla sua originaria destinazione culturale e residenziale.

I costi del nuovo progetto

Il nuovo piano prevede la conservazione degli edifici preesistenti, compresi i tre serbatoi idrici, e la riduzione del numero di nuove costruzioni da nove a quattro, principalmente destinati a residenze studentesche. Saranno inoltre presenti un supermercato, negozi, una libreria e spazi dedicati ad attività culturali. Il costo totale dell’intervento è aumentato considerevolmente, passando dai 332 milioni inizialmente previsti ai 474 milioni attuali, interamente finanziati da privati. Nonostante i numerosi passi falsi del passato, questo nuovo progetto potrebbe finalmente segnare la conclusione di una vicenda lunga e travagliata e risolvere almeno in parte l’annoso problema degli alloggi agli studenti fuori sede.

*Immagine dal sito Comune di Roma