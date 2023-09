Europei Volley 2023, Italia sfiderà Macedonia del Nord negli ottavi

(Adnkronos) – Sarà la Macedonia del Nord l’avversaria degli azzurri negli Ottavi di Finale che si giocheranno a Bari (gare in programma il 9 e 10 settembre, calendario non ancora definito). La sconfitta subita ieri sera con la Repubblica Ceca, conferma la quarta posizione nella Pool C dei macedoni e l’accoppiamento con l’Italia, prima della Pool A. Sono definiti quindi tutti gli accoppiamenti degli Ottavi di Finale che si giocheranno tra Varna, in Bulgaria, e Bari tra l’8 e il 10 settembre. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

