ESTATE A ROMA GRATIS – Tutti gli eventi imperdibili senza spendere un euro: concerti, mostre e spettacoli da vivere subito | Scopri il calendario completo

La stagione degli eventi outdoor è arrivata ed è qui per restare ancora per un po’: ecco coma la Città Eterna stupirà i turisti.

Pronti per vivere un’estate indimenticabile? Grazie agli eventi offerti dalla Capitale il vostro desiderio finalmente si realizzerà. Quest’ultima infatti ha in serbo degli eventi irresistibili, all’insegna della musica e del divertimento.

Un mix che allieterà e attirerà non solo i residenti ma gli innumerevoli turisti che in questo periodo affollano le strade di Roma. I presenti avranno la possibilità di godere di un’esperienza unica, complice l’atmosfera che catturerà indubbiamente l’immaginario collettivo.

Le prossime settimane saranno infatti ricche di colpi di scena e ospiti d’eccezione, che vivacizzeranno la stagione più calda dell’anno. Per di più, non dovete sborsare un centesimo! Vediamo dunque quali sono gli avvenimenti in programma.

Eventi da non perdere in quel di Roma

Il ricco calendario della Capitale offre eventi per tutte l’età, nessuno escluso. Ma partiamo dai concerti, che tendono generalmente a riunire decine di migliaia di persone in una sola serata. Il prossimo si terrà il 4 luglio all Stadio Olimpico, dove a conquistare la scena saranno i Pinguini Tattici Nucleari, una delle band attualmente più richieste e amate.

Il 7 luglio invece è la volta di una star internazionale, Sting, che porterà un po’ di rock alla Cavea dell’Auditorium. Qui il celebre artista si esibirà di fronte a un’immensa platea cantando alcune delle sue hit globali, come “Englishman in New York” e “Fields of Gold”.

Un programma spettacolare

Anche gli amanti del Cinema non saranno delusi grazie all’iniziativa gratuita che si terrà in Piazza San Cosimato. Fino al 13 luglio si potrà assistere a film d’autore (in lingua originale e sottotitoli), e a interviste con vari ospiti. Tornando invece alla musica, nel corso dell’estate si terrà il Candlelight Open Air, un concerto a lume di candela. Qui una serie di musicista terrà compagnia al pubblico con dei brani classici di Vivaldi ed Einaudi, ma non mancheranno canzoni di artisti dei giorni nostri come Lucio Dalla. Per chi preferisce l’arte, fino al 27 luglio il Museo Storico della Fanteria ospita una mostra dedicata a Salvador Dalí. Qui si avrà l’occasione di immergersi nei suoi capolavori, inclusi quelli più iconici. Nel corso di questa mostra ce n’è un’altra degna di nota, offerta sempre dallo stesso museo, che ha come protagonista Frida Kahlo, dipinta nei ritratti di Nickolas Muray. Un altro evento invece combina l’arte e la tecnologia. Fino al 14 settembre il Chiosto del Bramante mette a disposizione delle istallazioni interattive, incentrate sulla realtà aumentata. Un’esperienza dunque indimenticabile, soprattutto per chi desidera viverne una a metà tra la tradizione e l’innovazione.