Esselunga, Giorgia Meloni su polemiche spot: “Io lo trovo molto bello e toccante”

"Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante". Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in riferimento allo spot di Esselunga in cui una bimba cerca di far riavvicinare i genitori separati. "Non c'è una spesa che non sia importante". E' questo il messaggio dell'ultimo spot Esselunga che sta facendo discutere i social. Si tratta di un piccolo cortometraggio di due minuti dal titolo 'La Pesca' con protagonisti una bambina e due genitori separati. Una scelta che ha fatto schizzare l'hashtag con il nome del supermercato dei Caprotti tra i trend di ricerca su X. La piccola, al supermercato con la mamma, scappa per andare a scegliere con grande attenzione una pesca. Quindi torna a casa dove, più tardi viene a prenderla il papà. Quando la bimba sale in auto con il padre, gli regala il frutto, fingendo che sia stata la mamma a comprare la pesca per lui, con l'intento di farli riappacificare. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

