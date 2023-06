Esplosione Parigi, soccorritori al lavoro per cercare i dispersi

(Adnkronos) – Si continua a scavare a Parigi tra le macerie dell'edificio crollato ieri in rue Saint-Jacques dopo un'esplosione. Due le persone mancanti all'appello potrebbero essere state coinvolte nella tragedia anche se al momento non ci sono certezze definitive, secondo quanto spiegato dal ministro dell'Interno Gérald Darmanin. L'esplosione ha causato il ferimento di 37 persone, 4 delle quali versano in gravi condizioni. La procura ha aperto rapidamente un'indagine per "lesioni colpose" con l'aggravante di "deliberata messa in pericolo della vita altrui" anche se "nulla consente al momento di determinare l'origine del disastro". —internazionale/[email protected] (Web Info)

