Esodo vacanze: un secondo grande weekend di traffico intenso

Viabilità Italia ha emesso un avviso di “bollino nero” per la mattinata di sabato 3 agosto e “bollino rosso” per il pomeriggio di venerdì 2 agosto e la giornata di domenica 4 agosto

Con l’avvicinarsi del secondo grande weekend di esodo estivo, il traffico lungo la rete Anas è previsto in costante aumento. Viabilità Italia ha emesso un avviso di “bollino nero” per la mattinata di sabato 3 agosto e “bollino rosso” per il pomeriggio di venerdì 2 agosto e la giornata di domenica 4 agosto, segnalando così i periodi di massima criticità per gli spostamenti verso le località di villeggiatura.

Potenziamento delle risorse Anas

Per affrontare l’aumento del traffico, Anas (Gruppo Fs Italiane) ha potenziato l’impegno del proprio personale su tutto il territorio nazionale. Inoltre, è stata presa la decisione di sospendere il 70% dei cantieri attivi, con 906 cantieri sospesi fino al 3 settembre, per garantire una maggiore fluidità della circolazione.

Principali itinerari coinvolti

Gli itinerari più interessati dall’esodo estivo sono quelli che collegano i grandi centri urbani alle località di mare al sud e di montagna al nord, nonché verso i confini di Stato. Le principali direttrici includono:

Sud Italia: Le dorsali adriatica, tirrenica e jonica.

Le dorsali adriatica, tirrenica e jonica. Confini di Stato: Valichi verso Francia, Slovenia e Croazia.

Valichi verso Francia, Slovenia e Croazia. Vie di Comunicazione Nazionali: A2 “Autostrada del Mediterraneo” (Campania, Basilicata, Calabria) SS 106 Jonica e SS 18 Tirrena Inferiore (Calabria) A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo (Sicilia) SS 131 Carlo Felice (Sardegna) SS 148 Pontina e SS7 “Appia” (Lazio) Itinerario E45 (Umbria, Toscana, Emilia Romagna) SS1 Aurelia (Lazio, Toscana, Liguria) SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Veneto) RA13 e RA14 (Friuli-Venezia Giulia) SS36 del Lago di Como e dello Spluga (Lombardia) SS45 di Val Trebbia (Liguria) SS26 della Valle D’Aosta SS309 Romea (Emilia-Romagna, Veneto) SS51 di Alemagna (Veneto)



Monitoraggio e informazioni in tempo reale

Per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, Anas ha messo in campo circa 2.500 risorse tra personale tecnico e operativo. Le Sale Operative Territoriali e la Sala Situazioni Nazionale assicureranno il monitoraggio del traffico in tempo reale 24 ore su 24.

Divieti di circolazione per veicoli pesanti

Sono in vigore divieti di transito per i veicoli pesanti:

Venerdì 2 agosto dalle ore 16 alle 22

Sabato 3 agosto dalle 8 alle 22

Domenica 4 agosto dalle 7.00 alle 22.00

Consigli per i viaggiatori

Per informazioni aggiornate sulla situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare la pagina “Esodo estivo” sul sito stradeanas prima di mettersi in viaggio. Con queste misure, si spera di ridurre al minimo i disagi per i milioni di italiani che si metteranno in viaggio in questo cruciale weekend di agosto.