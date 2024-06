Emergenza climatica: Roma si prepara all’ondata di calore e al rischio incendi estivi

Con l’arrivo imminente di un’importante ondata di calore su Roma, il Dipartimento di Protezione Civile del Campidoglio è entrato in azione con un piano intensivo per contrastare il rischio di incendi boschivi, ampliando le sue risorse e coordinandosi con i Vigili del Fuoco per proteggere la città e i suoi abitanti.

Preparazione e risorse

Il Dipartimento di Protezione Civile ha annunciato l’attivazione del piano di interventi anti-incendi, potenziando le squadre di volontari addestrati e i mezzi a disposizione. Quest’anno, tra le novità, sono stati introdotti droni per il monitoraggio aereo e un autocarro equipaggiato con cannoni ad acqua, affiancato da quattro pick-up veloci per intervenire prontamente su piccoli focolai di sterpaglia. Questo ampliamento di risorse è un passo significativo rispetto all’unico mezzo precedentemente disponibile, dimostrando un aumento dell’efficacia nel rispondere alle emergenze.

Cooperazione e supporto

Secondo quanto dichiarato dal responsabile del Dipartimento, gli interventi della Protezione Civile sono strettamente integrati con quelli dei Vigili del Fuoco, che hanno il ruolo principale nella gestione diretta delle emergenze. La Protezione Civile, dunque, fornisce un supporto cruciale nel coordinamento delle operazioni di prevenzione e risposta agli incendi, lavorando a stretto contatto con le autorità competenti per garantire una risposta rapida ed efficace.

Rischio incendi e condizioni climatiche

L’allerta arancione emessa dal ministero della Salute è accompagnata da parametri critici come il calore intenso, la velocità del vento e l’aridità del terreno, fattori che aumentano in modo significativo il rischio di incendi. La propagazione delle fiamme, alimentata dalla secchezza della vegetazione, rappresenta una minaccia immediata e la Protezione Civile è pronta a fronteggiare situazioni di potenziale pericolo.

Protezione della Salute Pubblica

Parallelamente agli sforzi per la prevenzione degli incendi, il ministero della Salute ha fornito indicazioni cruciali per proteggere la salute della popolazione durante l’ondata di calore. Le prescrizioni includono l’evitare l’esposizione al sole durante le ore più calde, mantenere una corretta idratazione e cercare rifugio in luoghi freschi e ben ventilati. Particolare attenzione è rivolta agli anziani e ai bambini, gruppi più vulnerabili agli effetti del caldo intenso.

Previsioni Meteo e Gestione delle Emergenze

Le previsioni indicano che la giornata più critica sarà sabato, con temperature che potrebbero superare i 36 gradi. Comunque, la Protezione Civile rassicura che questa situazione di elevata temperatura si limiterà a un solo giorno, con una diminuzione dell’allerta il giorno successivo. Il rischio maggiore sarà quindi rappresentato dagli incendi, per i quali sono stati adottati tutti i provvedimenti necessari per una pronta risposta.